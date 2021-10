Toeval of niet, sinds Mory Konaté in de ploeg kwam, verloor STVV nog maar één keer. De 27-jarige Guineeër groeide in geen tijd uit tot sterkhouder op het middenveld en werd door de STVV-fans verkozen tot ‘Speler van de Maand’. “Het verschil met de vorige seizoenen? Ik voel nu het vertrouwen van de coach.”