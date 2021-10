Bart De Pauw biedt in tranen zijn excuses aan: “Ik heb dat nooit gewild”

Bart De Pauw heeft donderdag zelf viermaal het woord genomen in de rechtbank in Mechelen, waar hij beschuldigd wordt van stalking. In eerste instantie richtte hij zich vooral tot Maaike Cafmeyer, door wie hij zich verraden voelde. Na het pleidooi van zijn advocaten excuseerde hij zich – in tranen, met krakende stem – bij de andere burgerlijke partijen. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan alle mensen die ik heb gekwetst, die mijn gedrag storend vonden en die ik in een situatie heb gebracht die ze niet wensten”, klonk het. Aan het einde van de tweede procesdag werd hij nog kort ondervraagd door de voorzitter van de rechtbank, en tenslotte kreeg hij het laatste woord.