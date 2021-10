Vanaf morgen/vrijdag zal iedereen die in Brussel op café of restaurant wil zijn Covid Safe Ticket of coronapas moeten tonen. Ook in sportgelegenheden en op evenementen binnen met meer dan 50 personen wordt het verplicht. Wie zich niet aan de regels houdt, mag een boete verwachten. Vanaf 1 november wordt het ook verplicht in Wallonië.