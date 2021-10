Bondscoach Roberto Martinez veegt geruchten van tafel: “Barça nam geen contact op met mij”

Belgisch bondscoach Roberto Martinez heeft op de Spaanse radiozender Cadena SER klaarheid geschapen over de geruchten dat in beeld zou zijn om Ronald Koeman te vervangen bij FC Barcelona. “Ze hebben geen contact opgenomen met mij.” En over zijn verdere toekomst: “Ik heb nog niet beslist of ik doorga na het WK in Qatar.”

De finale van de Nations League, waarin de Rode Duivels na nederlagen tegen Frankrijk en Italië vierde en laatste werden, is een frustrerend avontuur geworden voor Roberto Martinez en zijn Rode Duivels. In de Belgische pers was er flink wat kritiek, wat voor frustratie zorgde bij Martinez, en dus was een interview in zijn thuisland Spanje een prima gelegenheid om in alle rust in te gaan op een aantal thema’s.

Cadena SER wilde weten of Martinez vindt dat de Rode Duivels nog iets tekortkomen om prijzen te pakken, iets wat de voorbije vijf jaar niet lukte. “Ja, daar zijn we ons bewust van en daar is ons werk nu op gericht”, aldus Martinez. “Er is een grote psychologische barrière. We moeten een stuk beter zijn om onze eerste trofee te winnen en dan kunnen zaken veranderen. Wedstrijdsituaties kunnen managen is erg belangrijk. In onze eerste helft tegen Frankrijk hebben we een radicaal verschil gezien met onze halve finale tegen Frankrijk in 2018. Ik denk dat die 45 minuten ons een idee gegeven hebben van het niveau van ons voetbal, maar in de tweede helft moest dat aspect (wedstrijdmanagement, red.) veel beter. Er is veel kritiek geweest, maar dat is begrijpelijk als er hoge verwachtingen zijn die niet worden ingelost. Enkele dagen later komt dan het besef dat de Belgische nationale ploeg tot de vier beste van Europa behoort en bijna geplaatst is voor het WK...”

Wordt dat WK in het najaar van 2022 het laatste wapenfeit van Martinez bij de Rode Duivels? “Ik heb nog niet beslist of ik na het WK in Qatar doorga. Telkens ik over mijn toekomst praat, probeer ik daar niet te diep op in te gaan. We zijn bezig aan een heel mooi en ambitieus project en ik bekijk het dag voor dag. Ik heb geleerd dat een nationale ploeg leiden op emotioneel niveau niet te vergelijken is met werken voor een club. Het is fantastisch om op die manier toe te werken naar een grote afspraak.”

Geen twijfel over driemansdefensie

Opmerkelijk is dat Martinez focust op psychologische details die de Rode Duivels in staat moeten stellen om prijzen te winnen. Onze analist René Vandereycken wees, net als andere analisten, op de beperkingen van zijn heilige systeem met drie verdedigers. Cadena SER wilde weten waarom Martinez bij België voor drie verdedigers kiest.

“Mijn eerste wedstrijd met de Belgische nationale ploeg was tegen Spanje (vriendschappelijk, 0-2-nederlaag, red.) en toen speelden we met vier achterin. We hebben die wedstrijd geanalyseerd om oplossingen te zoeken. De oplossing was om met drie achterin te spelen. Het systeem maakt niet dat je goed verdedigt of aanvalt, het hangt af van de spelers en deze generatie heeft ons veel mogelijkheden gegeven.”

De voorbije weken waren er geruchten dat Martinez in beeld zou zijn om Ronald Koeman op te volgen bij FC Barcelona. Terwijl Martinez telkens ontwijkend reageerde, ging hij er nu wél dieper op in. “Het is een moeilijke periode geweest omdat het lijkt alsof je niet wil antwoorden op vragen, maar de waarheid is dat ze geen contact hebben genomen met mij. Intussen weet ik hoe de geruchtenmolen rond trainers werkt. Het zijn niets meer dan verhalen die me ’s ochtends aan het lachen brengen.”

Bezorgd om Hazard

Over anderhalve maand wordt de Ballon d’Or uitgereikt voor de beste voetballer ter wereld. Een Belg die ooit getipt werd als kandidaat-winnaar, Eden Hazard, kwam dit jaar niet voor op de longlist met dertig namen. Denkt Martinez dat daar in de toekomst verandering in kan komen?

“Ik heb heel veel waardering voor Eden als persoon en voor het talent dat hij als voetballer heeft, zonder twijfel”, aldus Martinez. “Zijn eerste helft tegen Frankrijk heeft me veel vertrouwen gegeven. Maar de waarheid is dat Eden momenteel fysiek niet in staat is om negentig minuten honderd procent te zijn. Het is belangrijk om geduld te hebben, hard te werken en Eden stap voor stap op het niveau te brengen waarop hij altijd heeft gepresteerd. Zijn situatie in Spanje is erg speciaal en nieuw voor hem. Voorheen was hij nooit geblesseerd, maar nu heeft hij twee jaar achter de rug waarin hij vaak geblesseerd was. Iedereen is bezorgd om hem en Real Madrid zeker en vast ook. Eden is een speler die de bal moet voelen en kunnen dribbelen. Om zijn optimale fysieke niveau te bereiken, moet hij dus wedstrijden spelen. We hebben genoten van zijn eerste helft tegen Frankrijk, laten we hopen dat we hem samen met Real Madrid de speelminuten kunnen geven die hij nodig heeft. Als hij kan presteren zoals in de eerste helft tegen Frankrijk, gaat hij de Rode Duivels nog veel bijbrengen en Real Madrid nog meer.”