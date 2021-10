Op het internet circuleert een valse naam in verband met de dodelijke aanval in het Noorse Kongsberg. Verschillende media in onder andere Griekenland, Italië en Frankrijk meldden dat de dader van het drama Rainer Winklarson heet en dat hij zijn daad online zou hebben aangekondigd. In werkelijkheid gaat het om valse informatie, die werd verspreid door zogenaamde internettrollen om verwarring te scheppen.