België bekent schuld voor ontvoering metissenkinderen in Congo, maar wat met de schadeclaim?

Vijf metissen die in toenmalig Belgisch Congo als baby’s ontvoerd werden en bij zusters ondergebracht werden omdat het koloniale beleid kinderen van Belgische vaders en Congolese moeders verwierp, eisen elk 50.000 euro schadevergoeding. De Belgische Staat bekent schuld, maar vindt 50.000 euro voor elk van hen te veel, want niemand weet hoeveel metissen na dit proces nog zullen opstaan.

Ze waren amper twee tot vier jaar jong, Simone, Léa, Monique, Noëlle en Marie-José, toen ze tussen 1946 en 1950 in Congo bij hun ouders werden weggehaald. Soms gewapenderhand. Omdat ze het kind waren van een Belgische vader en een Congolese moeder. Metissen, daar wou de koloniale administratie niet van horen spreken.

De vijf werden aan kloosterzusters toevertrouwd, maar na de onafhankelijkheid van Congo in 1960, toen die religieuzen naar België werden geëvacueerd, werden ze volledig aan hun lot overgelaten. Samen met andere lotgenoten werden ze de (seksuele) speelbal van de Congolese rebellen. “Ik was toen tien of elf”, herinnert Monique zich.

Bestolen en verworpen

“Ze zijn bestolen van hun ouders, van hun identiteit, van hun jeugd en van hun verleden. Ze werden overal verworpen, keer op keer, ook toen ze naar België kwamen. Gediscrimineerd op basis van hun huidskleur. Niemand nam het voor hen op”, pleitte meester Michèle Hirsch donderdag voor de burgerlijke rechtbank in Brussel. “Wij waren de kinderen van Vadertje Staat en koningin Fabiola was onze meter. Maar Vadertje Staat heeft ons in de steek gelaten”, getuigde Simone ooit.

In 2019 betuigde premier Charles Michel namens ons land zijn spijt voor de manier waarop metissenkinderen in Congo, maar ook in België, behandeld werden. “Excuses zijn echter niet voldoende. Deze vrouwen willen hun verleden reconstrueren. Ze willen de archieven kunnen inkijken waarin hun kinderjaren beschreven staan en waar ze om een onduidelijke reden nog altijd geen toegang toe krijgen”, aldus de advocaten van de vijf dames. “Zij willen een schadevergoeding voor de ellende die ze gedurende decennia hebben ondergaan, het onnoemelijke trauma dat dit bij hen veroorzaakt heeft en dat nog nazindert bij hun kinderen en kleinkinderen, generaties aan wie ze tot voor kort niets over hun eigen verleden durfden te vertellen.”

Koloniale systeem

De advocaten van de Belgische Staat gaven toe dat de koloniale administratie in deze kwestie zelfs de toenmalige wetten met de voeten getreden had. “De vaders van deze kinderen waren gekend, maar ze werden niet op de aktes vernoemd omdat kinderen wettelijk niet bij hun ouders mochten worden weggehaald. Heel de het koloniale systeem was hierbij betrokken en ging daarmee in tegen de geldende wetten. Het maakte nu eenmaal deel uit van het koloniale beleid en andere landen deden hetzelfde.”

Toch kunnen de feiten volgens de advocaten van de verdediging niet onder de gemeenschappelijke noemer van misdaad tegen de menselijkheid geplaatst worden, omdat zo’n kwalificatie volgens hen alleen weerhouden kan worden tegen fysieke personen, niet tegen een overheid. En een provisionele schadeclaim van 50.000 euro per klagende partij in afwachting van een definitief bedrag vindt de Staat “een ongezien hoog bedrag”. Want indien deze vijf dames dat bedrag toegekend krijgen, hoeveel meer metissenkinderen zullen dan niet opstaan om hetzelfde te eisen? Niemand weet immers exact met hoeveel ze zijn.

De uitspraak wordt over vier tot zes weken verwacht.