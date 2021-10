Peltorama betrekt alle inwoners van Pelt in toekomstplan voor de gemeente

Pelt gaat zijn inwoners bevragen over het leven binnen de gemeente, en vooral over wat er nog beter kan in de toekomst. Het gemeentebestuur wil onder de naam 'Peltorama 2050' een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening uitschrijven. Pelt is sinds de fusie in 2019 één van de snelst groeiende gemeenten in Limburg. Daardoor wordt de bouwdruk groter, en ontstaan er ook heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit. Het gemeentebestuur wil dat het in de toekomst aangenaam wonen blijft in Pelt. En begint daarom nu al met het uittekenen van een ruimtelijke strategie voor de komende 30 jaar.