PXL-student volgt revolutionaire therapie tegen blindheid

Op zijn 35ste zou hij volledig blind zijn. Het was het sombere vooruitzicht voor Talha Aydin. De 21-jarige student van hogeschool PXL kampt sinds zijn geboorte met een erfelijke ziekte aan zijn netvlies waardoor hij steeds slechter gaat zien, om uiteindelijk dus niet meer te kunnen zien. Maar dankzij een revolutionaire gentherapie van het universitair ziekenhuis in Gent hoeft de jongen uit Heusden-Zolder niet meer van dag tot dag te leven. Zijn zicht is intussen gestabiliseerd waardoor hij zijn droom kan najagen om een zelfstandig verzekeringsagent te worden.