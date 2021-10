Koen Naert start als luxehaas in Athora Great Bruges Marathon

Koen Naert verschijnt zondag aan de start van de vijfde editie van de Athora Great Bruges Marathon. Naert, de Europese marathonkampioen van 2018 en nummer 10 van de voorbije Olympische Spelen, start als luxehaas voor zijn vrienden van Olympic Brugge en de West-Vlaamse Alliantie. Tim Calliauw is de topfavoriet.

Naert is de meest opvallende naam op de deelnemerslijst. De West-Vlaming is peter van de West-Vlaamse Alliantie, een select trainingsgroepje van atletiekvereniging Olympic Brugge onder leiding van trainer Stijn Fincioen. "Koen gaat zondag hazen voor Tim Calliauw", zegt Fincioen, die in 2013 zelf Belgisch kampioen op de marathon werd. "Tim maakte in 2019 in Rotterdam zijn marathondebuut met een chrono van 2u29:24. Zondag in Brugge mikt hij in eigen stad op een tijd van 2u25."

Ruim 5.000 sportievelingen hebben zich ingeschreven voor de vijfde editie van de Athora Great Bruges Marathon. Dat zijn er evenveel als bij de vorige editie, in 2019.