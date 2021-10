Hasselt

Of het nu het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo in Dubai is, de winkels van Hunkemöller wereldwijd of de hipste restaurants van onze provincie, het Hasseltse designbureau Creneau zat overal aan de tekentafel. De nieuwe plannen van CEO Bart Canini zijn een alcoholvrij biercafé in Saoedi-Arabië en een opleidingscentrum voor (buitenlands) horecapersoneel. Uit noodzaak.