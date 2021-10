LinkedIn bezwijkt onder druk van autoriteiten en stopt in China

LinkedIn, de sociaalnetwerksite gericht op professionele contacten, trekt na toegenomen druk van de autoriteiten de stekker uit zijn Chinese versie. Het platform van de Amerikaanse technologiereus Microsoft wijst onder meer naar strengere wettelijke eisen. LinkedIn was het laatste online sociaal netwerk uit de Verenigde Staten dat actief was in China.

Onlangs was LinkedIn nog onder vuur gekomen omdat het platform in China de profielen van meerdere Amerikaanse journalisten had geblokkeerd wegens inhoud die daar verboden is. De zaak vestigde nogmaals de aandacht op de compromissen die de dienst er moet sluiten om actief te kunnen blijven: het delen van gebruikersdata met de overheid en het censureren van inhoud.

LinkedIn zal in de toekomst wel nog actief blijven in China met een app die uitsluitend bedoeld is voor het zoeken naar vacatures en aanwervingen. Het zal dan niet langer mogelijk zijn om berichten en artikels te delen.