Houthalen-Helchteren/Lommel

Oostappen ligt onder vuur. In Nederland moesten enkele vakantieparken van Peter Gillis uit Massa is kassa sluiten, in België wil de stad Lommel dat de flamboyante multimiljonair vertrekt uit zijn twee parken. Onze vrouw ging undercover, en boekte een weekend in de vakantieparken Hengelhoef en Parelstrand. Lees zaterdag haar conclusie in de HBvL-app. hdb