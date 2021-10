Het tankstation in Lommel-Barrier is in die mate in trek bij Nederlanders dat ze fietspad en de rijweg belemmeren — © gvb

Lommel

Het tankstation in Lommel-Barrier is wel heel in trek bij Nederlanders die even de grens oversteken voor een goedkopere tankbeurt. In die mate zelfs dat de rij aanschuivende auto’s vaak het fietspad en een deel van de rijweg inneemt. Gevaarlijke situaties die de politie nu beteugelt met boetes van 116 euro.