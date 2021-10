Minister Weyts maakt bekend waar hij wil besparen in onderwijs: “We raken niet aan kwaliteit”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) realiseert de geplande onderwijsbesparingen naar eigen zeggen “binnen zijn budget, zonder te raken aan de investeringen in onderwijskwaliteit, de leerkrachten of de reguliere klaswerking”. “In het Vlaams Parlement heeft men deze oefening een onmogelijke opdracht genoemd”, aldus Weyts in een persbericht. “Besparen is nooit leuk of makkelijk, maar we zijn er, na grondig overleg, toch in geslaagd om het onmogelijke mogelijk te maken.”

De besparingen zijn volgens Weyts nodig “om zo na de coronacrisis de rekeningen weer op orde te krijgen. Het beleidsveld dat goed is voor ongeveer 30 procent van het hele Vlaamse budget moet daarbij ongeveer 10 procent van de besparing realiseren.” In concreto: “Er worden enkele toekomstige uitgaven geschrapt of uitgesteld, en de financiering van de graduaten wordt iets vroeger dan aanvankelijk voorzien ingekanteld in het hoger onderwijs”, klinkt het. “En er wordt werk gemaakt van een snellere re-integratie na ziekte, door leerkrachten de kans te geven om geleidelijk terug te keren naar de klas.”

“Er wordt niet geraakt aan de investeringen die nodig zijn om onze onderwijskwaliteit weer op te krikken, aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep of aan de reguliere werking van de scholen”, aldus Weyts. “Dit zijn doordachte keuzes. Zelfs in een besparingsoefening gaan we op zoek naar positieve effecten. Het helpt ook echt dat we onlangs extra middelen hebben gekregen om een nieuwe CAO af te sluiten – iets wat voor corona eigenlijk niet op de planning stond. Zo kunnen enkele toekomstige uitgaven die wél op de planning stonden makkelijker sneuvelen. We halen zo de besparingsdoelstellingen zonder te raken aan onderwijskwaliteit, leerkrachten of reguliere werking.”