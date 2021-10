Zand erover: vrouw vergeeft Wayne Rooney al zijn slippertjes, maar kun je dan echt op een gezonde manier verder met elkaar?

De Britse ex-voetballer Wayne Rooney (35) is berucht om zijn buitenechtelijke escapades. Hij beleefde een avontuurtje met een prostituee, betaalde voor een trio en bedroog zijn vrouw toen ze zwanger was. Nu spreekt Coleen Rooney (35) in een Amazon-documentaire over haar overspelige echtgenoot en geeft ze zijn bedrog een plaats. “Het was onacceptabel, maar ik vergeef hem”, klinkt het. Kan je na die vergiffenis echt door met een relatie of huwelijk? En zit het ooit weer snor qua vertrouwen? Relatiedeskundige Rika Ponnet van Duet Relatiebemiddeling geeft raad.