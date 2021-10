VRT wil tegen 2023 ‘topschermgezicht’ met een beperking

De VRT moet volgens de beheersovereenkomst op verschillende manieren werk maken van de beeldvorming rond mensen met een beperking. Zo was er in het programma ‘Factcheckers’ een item waarin werd nagegaan hoe moeilijk het is om met een rolstoel het openbaar vervoer te nemen. Een andere manier is mensen met een beperking in beeld brengen op een manier waarop die handicap een bijna irrelevant kenmerk is. “Zoals andere mensen bruin haar hebben of kaal zijn”, zei Dalle. Een voorbeeld daarvan was het personage Luc Bomans in ‘Thuis’ na zijn ongeval.

“Maar de VRT engageert zich om nog meer te doen”, aldus Dalle. “Zo zou het heel mooi zijn als er ook eens een schermgezicht komt met een handicap. Dat zit absoluut in gedachten bij de VRT. Zij zouden graag in 2023 een nieuw gezocht voorstellen.” Dalle waarschuwde wel dat die zoektocht niet eenvoudig wordt, omdat het om mensen moet gaan die de top zijn in hun job.