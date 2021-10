Vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen vrouw die val veroorzaakte met “Allez opi-omi”

De intussen gestopte Tony Martin knalde tegen het bordje van de roekeloze toeschouwster aan en was een van de vele slachtoffers. — © AFP

Tegen de vrouw die afgelopen juni in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte door een kartonnen bord voor haar grootouders omhoog te houden, is een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist.

Vandaag ging in het Franse Brest het strafproces van start tegen de toeschouwster, die tijdens de eerste rit van de vorige Tour met een kartonnen bord, waarop te lezen stond 'Allez opi-omi', een massale val in het peloton veroorzaakte. De 31-jarige vrouw uit het noorden van de Finistère werd aangeklaagd door de rennersvakbond CPA. De vrouw werd vervolgd voor "het in gevaar brengen van anderen" en "het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximum drie maanden tot gevolg hebben gehad".

De plaatsvervangend openbare aanklager vertelde de rechtbank van Brest donderdag dat de vrouw "het gevaar van haar gedrag" had ingezien en "haar spijt had betuigd". Het vonnis wordt op 9 december verwacht.

Bij de massale val waren zo'n vijftig renners betrokken. Onder meer de Spanjaard Marc Soler en de Duitser Tony Martin, die als eerste tegen het bord aanreed, liepen zware letsels op.