Ethan Hayter pakt met Britse tijdrittitel zijn negende zege dit jaar

Ethan Hayter heeft zich in Tealby tot Brits kampioen tijdrijden gekroond. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers haalde het voor Daniel Bigham en James Shaw.

Hayter legde het parcours van 44,7 km af in 56’41”. Bingham en Shaw deden er respectievelijk 37 en 50 seconden langer over. Op de erelijst volgt Hayter grote namen als David Millar (2007), Bradley Wiggins (2009, 2010, 2014) en Geraint Thomas (2018) op.

Het is voor Hayter de tiende profzege, zijn negende dit jaar. Eerder dit jaar won hij de Ronde van Noorwegen. Hij pakte ook ritwinst in de Ronde van Groot-Brittannië en was er enkele dagen leider alvorens Wout van Aert hem in de slotetappe de eindzege ontfutselde.