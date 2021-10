“Cijfers Kind & Gezin wijzen op groei van het Frans in Vlaanderen”

Het Frans wint terrein in Vlaanderen. Dat leidt althans de Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) af uit de statistieken van Kind & Gezin. Volgens de dienst stijgt het aantal moeders dat Frans spreekt tegen hun jonggeborenen van 4,2% in 2005 tot 6,4% in 2020.

Vlaams-Brabant is de Vlaamse provincie waar de Franse taal het meest gebruikt wordt. Bijna een kwart (24,4%) van de kinderen wordt in het Frans opgevoed. In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel wordt de 50% overschreden: Linkebeek (78,6%), Drogenbos (76,6%), Wezembeek-Oppem (72,7%), Kraainem (69,9%), Sint-Genesius-Rode (65%) en Wemmel (59,1%).

In tien andere Vlaams-Brabantse gemeenten komt het Frans op de eerste plaats ook al is het Nederlands er de enige offciële taal: Sint-Pieters-Leeuw (59,1%), Beersel (48,7%), Dilbeek (48,6%), Zaventem (47%), Machelen (43,9%), Overijse (43,9%), Tervuren (39,4%), Asse (38%), Vilvoorde (37,7%) en Grimbergen (37,2%).

Sinds 1961 worden er in België geen talentellingen meer uitgevoerd. Maar voor de APFF tonen de cijfers van Kind & Gezin het belang aan van het Frans in Vlaanderen. “Waar het schoentje wringt, is dat Vlaanderen niet wil horen spreken van een Franstalige minderheid op zijn grondgebied of taaldiscriminatie”, aldus de verenging die het Frans in Vlaanderen wil promoten.

Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt dat vorig jaar 30% procent van de moeders een andere taal dan het Nederlands gebruikte tegenover hun kind.