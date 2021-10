Het aantal overlijdens als gevolg van tuberculose (tbc) zat vorig jaar voor het eerst in tien jaar opnieuw in de lift. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag, die het aantal tbc-doden op 1,5 miljoen schat. De in Genève gevestigde organisatie wijt de toename aan de verstoorde gezondheidszorg tijdens de coronapandemie.