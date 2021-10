Zo ziet Langerlo er vandaag uit na de explosie van de koeltorens

In Genk is de opruiming van de Langerlo-site volop aan de gang. Twee weken geleden werden de koeltorens en twee van de drie schouwen opgeblazen. Dat riep heel wat gevoelens op bij de Genkenaren, want het was het einde van de iconische skyline van Genk. 6.000 mensen volgden de implosie vanop een veilige afstand op de Ford-terreinen. Het opblazen verliep volgens plan. Achteraf is uit metingen gebleken dat in het stof dat vrijkwam geen asbest is aangetroffen. De aannemer zal nog enkele weken nodig hebben om het puin op te ruimen. De Langerlo-site wordt omgevormd tot een hoogwaardig industrieterrein, dat volgens eigenaar Group Machiels de troeven heeft van het Ford-terrein.