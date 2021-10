Noord-Ierse DUP vindt dat voorstel van Europese Commissie over douaneversoepelingen niet ver genoeg gaat

De Commissie wil de regels rond de invoer van voedingsproducten in Noord-Ierland aanzienlijk versoepelen, kondigde Sefcovic woensdag aan. Importeurs zouden veel minder certificaten moeten voorleggen, de controles zouden in totaal met 80 procent kunnen slinken. Om het algemene goederenvervoer makkelijker te maken, wil de Commissie ook snoeien in de douaneformaliteiten. Dat zou het papierwerk moeten halveren. Ook stelt de Commissie specifieke maatregelen voor om de aanlevering van medicijnen naar Noord-Ierland veilig te stellen.

De unionisten in Noord-Ierland zeggen al langer dat het protocol, dat deel uitmaakt van het brexit-akkoord tussen het VK en de EU, een wig drijft tussen hen en Groot-Brittannië. De oplossing die de Commissie nu voorstelt, zal daar niets aan veranderen, beweert Donaldson. “Deze onderhandelingen mogen geen gemiste kans worden. We hebben nu de mogelijkheid om dit op lossen”, zei hij na een ontmoeting met Sefcovic. “Het schrappen van enkele controles zal niet de problemen rond uiteenlopende regels oplossen die morgen kunnen opduiken. Als niets gedaan wordt aan de staatssteun- en btw-afspraken, zullen de langetermijnvooruitzichten van Noord-Ierland schade toegebracht worden.”

De DUP wil de grens die door het protocol getrokken is in de Ierse Zee helemaal weg. Het republikeinse Sinn Féin is wel tevreden met de voorstellen van de Commissie.