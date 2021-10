IN BEELD. Thibaut Courtois geniet van korte vakantie met vriendin Mishel

“In juni moeten we opnieuw vier keer aan de bak in de Nations League. Waarom? In november moeten we een WK spelen. We gaan geblesseerd geraken en niemand geeft nog wat om ons. Na een zwaar seizoen moeten we vier keer spelen in juni, daarna volgen drie weken vakantie. Dat is gewoon niet genoeg voor voetballers om een jaar lang te presteren op een hoog niveau. En als we blijven zwijgen, dan verandert er niets”, aldus een erg boze Courtois afgelopen weekend.

De Belgische nummer één snakte naar vakantie en dus trok hij er samen met zijn Israëlische vriendin Mishel op uit. Courtois heeft enkele dagen extra vrij omdat de competitiewedstrijd tegen Athletic Club uitgesteld werd doordat de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecampagne langer zal duren dan voorzien. De Limburger moet dus pas komende dinsdag opnieuw aan de bak met De Koninklijke, in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk.

Op naar het Asia Gardens Hotel & Thai Spa Hotel in Finestrat, niet ver van Benidorm en Valencia. Daar genoten Courtois en Gerzig van een deugddoende pauze, weg van de drukte, en van elkaar.

Gerzig, die vorige maand nog straalde in een campagne van Hunkemöller, liet wel weten dat ze de verhuis naar Madrid niet altijd even makkelijk vond.

“Zij die mij kennen, weten hoe erg ik een connectie heb met de zee”, schreef ze op Instagram. “Mijn hele leven lang woonde ik er vlakbij en ik was ook kapitein in de marine. Het vormt een groot deel van wie ik vandaag ben. De verhuis naar Madrid was dus een grote stap. Niet alleen omdat het een totaal ander land is, maar ook omdat er geen zee is. Ik ben intussen verliefd geworden op de stad, maar soms moet ik de zee even bezoeken om mezelf weer op te laden.”