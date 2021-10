Bewoners van Gerkenberg fietsen doorheen het verleden

Memoride brengt mensen bij elkaar. Samen fietsen door de streek die ze bijna allemaal kennen en dat brengt mooie gesprekken op gang. De software, gebaseerd op Google Street View, laat ouderen toe om vanuit hun veilige omgeving in het woonzorgcentrum virtueel te fietsen langs hun huis van vroeger, door het dorp waar ze altijd gewoond hebben.Okra Bree organiseerde samen met het woonzorgcentrum Gerkenberg zo een fietsnamiddag. Met de trappers voor de stoel, tablet in aanslag en een groot projectiescherm, fietsten de bewoners met het grootste gemak en haalden intussen herinneringen op die ze konden delen met anderen.Voor de bewoners van het woonzorgcentrum was dit een gezellige en aangename namiddag.