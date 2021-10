Concerten en rondleidingen moeten Achelse Kluis weer in de kijker zetten

De Achelse Kluis herleeft mede dankzij Sjannie Hulsman. Op zondag 21 november vindt een boeiend dagproject plaats met als thematitel ‘In de Traditie ligt de Toekomst’. Op het programma staan enkele concerten, rondleidingen, een diner en een lunch. Sjannie Hulsman uit Kaulille heeft zich het lot van de Achelse abdij aangetrokken en zet er haar schouders onder om de site uit te dragen in de regio.Sjannie Hulsman-Louwers is cruise director op Europese rivieren en ze runt haar eigen bedrijf, EastguidesWest, dat focust op onbekende, ondergewaardeerde en onderschatte bestemmingen. “Ik werk hoofdzakelijk met Amerikaanse gasten op de rivieren. Daarnaast train ik lokale reisleiders en touroperators in de landen aan de Zijderoute en op de Grand Trans-Siberian Express. Tijdens de coronaperiode viel dat werk weg." "Ik kom uit Leende, waar mijn vader een actief koorlid was. Hij zong heel vaak gregoriaans in de Achelse Kluis en ik zag het wegkwijnen van de abdij. Vaak reis ik over de Donau met de cruise en kom dan steeds weer in Melk bij de wereldberoemde benedictijnenabdij.”Sjannie verbaast zich over de aantrekkingskracht van dat klooster. “Alles wat ondergewaardeerd is, onbekend en onderschat, heeft mijn aandacht. Ik herken dat in onze regio en merk dat men niet trots is, of durft te zijn, op hetgeen onze streek te bieden heeft. Iedereen kijkt naar Maastricht, Hasselt, Utrecht of Antwerpen, maar het zou beter zijn om eens naar binnen te kijken. Het jeukt bij mij al een paar jaar om met de Kluis iets moois te doen.”Site-manager Patrick Roggemans is blij met het initiatief. Hij wil geen levend museum creëren. Met dit doel is de Abdijwinkel mooi gerenoveerd, waar men onder andere kaas, trappist en religieuze artikelen kan krijgen. De Kluis heeft ook mogelijkheden voor speciale groepen en bedrijven en natuurlijk is een bezoek mogelijk aan de abdij en de brouwerij. Ook schepen van Toerisme Roger Mertens van Hamont-Achel ondersteunt de plannen die Sjannie ontvouwt. Ze wil heel graag een serie bijeenkomsten neerzetten in de Achelse Abdij om de Kluis weer te laten herleven. Ook de kloostertuinen zouden volgens haar beter in de belangstelling gezet kunnen worden. “Er zijn in Europa voorbeelden genoeg te vinden”, verzekert ze. De eerste bijeenkomst van 21 november is een variatie op de Gregoriaanse zang, zoals die vele jaren binnen de kloostermuren te horen was. Sjannie heeft allereerst de Schola Cantorum Achel aangetrokken om het muzikale programma te openen. Daarna volgen die dag verschillende vocale/instrumentale concerten, afgewisseld met rondleidingen, lunch en/of diner.