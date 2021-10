Netwerkevent van UNIZO bij Free Play

“Een netwerkmoment moet altijd net dat tikkeltje meer hebben en daarom laten we dergelijke events doorgaan bij een Lanaker Ondernemer. Deze keer gebeurde dat bij Kevin Cramer van Free Play, een leuke speelhal met tal van flipperkasten", aldus Erwin Meyers voorzitter van UNIZO Lanaken.Lokaal kopen vinden ze bij UNIZO belangrijk, daarom mocht McDonalds Lanaken de catering voorzien en was zanger Joe Hardy ook van de partij. Ook een kort jaarplan voor 2022 werd voorgesteld aan de 80 aanwezige gasten. “2022 staat in het teken van samen te komen, want enkel samen staan we sterk in belangenbehartigende dossiers, leren we van elkaar en kunnen we samen elkaars business vergroten", besluit Erwin Meyers.