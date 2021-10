Leerlingen van De Beerring trekken naar het bos

De leerlingen vertrokken dinsdag met de bus richting het bos. Iedereen ging naar een andere locatie, waar activiteiten voorzien werden voor zowel groot als klein. De jongste kleuters trokken naar het multimovepad en klauterden door het bos. De oudste kleuters genoten in Koersel van het Boeboekspad. Enkele klassen speelden Cluedo in het bos en anderen gingen op boswandeling in het prachtige Gerhagen. Het was een dag, tussen de regenbuien door, om nooit meer te vergeten!