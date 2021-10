Sébastien Ogier houdt Elfyn Evans en Thierry Neuville af in shakedown in Rally van Spanje

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft deze voormiddag de shakedown van de rally van Spanje gewonnen, de voorlaatste rally van het WRC 2021. Ogier was op het 4.31 km lange parcours 0,2 seconden sneller dan teamgenoot en eerste achtervolger in de WK-stand Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) reed de derde tijd op 0,4 seconden van Ogier. Als Ogier zondag zes punten meer scoort dan Evans is de Fransman voor de achtste keer wereldkampioen rally.

Sébastien Ogier is goed aan de Rally van Spanje begonnen. De Fransman won deze ochtend de shakedown en mag morgen als WK-leider als eerste de baan op. Bij gravelrally’s is dat eerder een nadeel, bij asfaltrally’s is het dan eerder een voordeel omdat de koorden bij aanvang nog niet zijn uitgereden. Niets daarvan in Spanje waar er geen koorden zijn en de rijders geasfalteerde wegen voor de wielen geschoven krijgen die doen denken aan een circuit. “Ik ben hier gekomen om de rally te winnen dus moet ik aanvallen”, zei Ogier. “Ik ben hier niet gekomen om tweede te worden. Het is altijd goed om de snelste te zijn in de shakedown. Ook al telt die rit niet mee voor de rally, het geeft aan dat het gevoel met de wagen goed zit. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”

Als Ogier zondag zes punten meer scoort dan Evans is hij voor de achtste keer in negen jaar wereldkampioen. Ott Tänak is de enige die in 2019 even de hegemonie van de Fransman kon doorbreken. Sinds 2004 domineren Franse rijders het WRC met achtereenvolgens negen opeenvolgende wereldtitels van Sébastien Loeb gevolgd door zeven wereldtitels van die andere Sébastien, Sébastien Ogier.