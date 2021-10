18-jarige toptalent Pedri verlengt tot 2026 bij Barcelona, met vertrekclausule van 1 miljard

Barcelona nam Pedri in 2019 over, maar het was pas na een extra jaar op huurbasis bij zijn oude club Las Palmas dat hij zijn kans kreeg bij de Blaugrana. Vorig seizoen werd hij één van de spelbepalende figuren bij Barcelona en kwam hij tot vier goals en zes assists in 53 optredens.

Momenteel is de middenvelder geblesseerd, maar deze zomer was hij nog druk aan de slag op eerst het EK en vervolgens het olympisch voetbaltoernooi. Hij kwam zo in totaal tot 74 officiële wedstrijden, het hoogste aantal voor een speler in Europa.