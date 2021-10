Titelverdediger Pogacar ziet mooi parcours: “Interessant van eerste tot laatste rit”

“Ik kijk uit naar de wedstrijd van volgend jaar, dit parcours heeft alles in zich”, aldus de klimmer van Team Emirates. “Het wordt leuk. Ik weet niet wat de sleuteletappe is. Er zijn heel veel etappes waarin je de Tour kan verliezen en ook etappes waarin je de Tour kan winnen. Het is een heel mooi parcours, interessant van de eerste tot de laatste rit. De kasseien? Daar denk ik niets speciaal bij. Je moet gewoon klaar zijn en hopen dat pech vermijden. Je kan daar de Tour verliezen. De verkenning van die rit zal heel belangrijk worden.”

Toen een reporter zei dat de twee tijdritten en de vijf aankomsten bergop wel in de kaart spelen van de tweevoudige Tour-winnaar, moest Pogacar eens grijnzen. “Dat ligt me wel. Ik hou echt van die aankomsten bergop die er dit keer in zitten. En die tijdritten? De eerste is helemaal vlak, de tweede is best lang en lastig. Het is op het einde van drie weken en dan weet je nooit wat er nog kan gebeuren. Je kan er dan helemaal doorheen zakken omdat je slechte benen hebt. Ik zal moeten trainen op het tijdrijden, op die aankomsten bergop en op die kasseienrit. Het is echt een zwaar parcours.”

Iedereen ziet Tadej Pogacar als de te kloppen man, klaar voor zijn derde Tourzege, maar de Sloveen laat zich niet gek maken. “Ik heb de Tour al twee keer gewonnen, dus het is geen drama als ik hem volgend jaar niet zou winnen. Maar ik leg mezelf de nodige druk op. Het is mogelijk dat ik weer win, maar de weg is nog lang en er kan nog veel gebeuren. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is om te genieten van deze rustige periode.”

De Sloveen werd afgelopen zomer in Parijs voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Tour. Pogacar nam naast het geel ook steeds de bolletjestrui en witte trui mee naar huis, als winnaar van het berg- en jongerenklassement. De Sloveen schreef dit jaar naast de Tour ook twee klassiekers op zijn naam: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Hij bewees daarmee een alleskunner te zijn, die volgend jaar op 1 juli als favoriet voor zijn derde Tourzege op rij aan de start staat in Kopenhagen.