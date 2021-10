Toegeven dat het fout was, ontkrachten dat het strafbaar is: de verdedigingslijn van Bart De Pauw

Juridisch ten aanval. Wie dacht dat Bart De Pauw zich gewillig naar de slachtbank zou laten leiden, keert van een kale reis terug. Zijn verdedigingslijn: toegeven dat zijn gedrag fout was, ontkrachten dat het ook strafbaar is. Volgens De Pauws advocaten kan er voor 2016 geen sprake zijn van stalking. “Hij heeft kwetsende, storende, onaangename en onstuimige berichten gestuurd, maar er was nooit kwade trouw.”