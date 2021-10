De comeback van de pumpkin spice latte: zo maak je het gezelligste drankje van de herfst

Het herfstseizoen is een paar weken bezig, het weer is ernaar en dat betekent dat het de perfecte tijd is voor een pumpkin spice latte. Het koffiedrankje staat intussen weer op de menukaart van keten Starbucks, maar je kunt het ook gewoon zelf maken en er knus mee in de zetel gaan zitten voor tv. Wij bundelden drie, licht variërende, recepten.