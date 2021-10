Prins William haalt hard uit naar Elon Musk en Jeff Bezos: “Ze zouden beter de wereld redden”

“Sommige van de grootste breinen in de wereld zouden moeten proberen om deze planeet te herstellen, in plaats van te proberen om de volgende plek te vinden om te gaan wonen”, zegt de 39-jarige prins.

De kritiek komt er één dag na de ruimtereis van ‘Star trek’-acteur William Shatner, die met 90 jaar de oudste mens ooit in de ruimte is geworden. Het ging om de tweede bemande missie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Ook de miljardairs Richard Branson en Elon Musk hebben zich op het ruimtetoerisme gericht.

In de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP26), die op 31 oktober van start gaat, dringt prins William aan op concrete actie bij de wereldleiders.

“Als we niet opletten, dan gaan we de toekomst van onze kinderen stelen”, klinkt het. “Ik wil dat de dingen waarvan ik altijd heb kunnen genieten – het buitenleven, de natuur, het milieu – er altijd zijn voor mijn kinderen. En niet alleen voor mijn kinderen, maar voor die van iedereen.”

Prins William schaart zich daarmee achter de uitspraak van zijn vader, prins Charles (72). De Britse kroonprins had begin deze week verklaard dat hij bezorgd is dat de wereldleiders op de klimaatconferentie in Glasgow “alleen maar zouden praten”, in plaats van daden te stellen die de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen.