Coldplay komt met wereldtournee naar Koning Boudewijnstadion

Goed nieuws voor de Coldplay-fans. Niet alleen komt hun nieuwe plaat ‘Music of the spheres’ deze week uit, de Britse band koppelt er meteen een wereldtournee aan vast. Die houdt maar liefst twee dagen halt in ons land.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus 2022 staan de mannen van Chris Martin op het podium in het Koning Boudewijn in Brussel. Ze zullen vergezeld worden door special guest H.E.R. De tournee gaat van start in Costa Rica – waar de band voor het eerst staat – op 18 april en op 2 juli komen ze naar het Europese vaste land. Opmerkelijk, Coldplay zet bij deze tournee extra in op duurzaamheid. Ze willen de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden. Daarvoor wordt er honderd procent hernieuwbare energie gebruikt voor de show. Hun CO2-uitstoot willen ze de helft verlagen in vergelijking met de vorige tour. Per verkocht ticket wordt er ook een boom geplant.

De nieuwe plaat Music of the spheres verschijnt op 15 oktober. Tickets voor de tour gaan vanaf vrijdag 22 oktober om 10 uur in verkoop via ticketmaster.be. De prijzen gaan van 52,40 euro tot 138,80 euro. (eadp)