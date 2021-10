Grote Duitse vakbond wil flinke loonsverhogingen tegen inflatie

Vakbond Verdi, die ongeveer twee miljoen Duitse werknemers in bijvoorbeeld openbaar vervoer, zorg, onderwijs, postbezorging, luchtvaart en andere dienstentakken vertegenwoordigt, vindt dat er “duidelijk merkbare loonsverhogingen” moeten komen. Daarbij moeten mensen met lagere inkomens vooral profiteren, aldus de bond.

De inflatie in Duitsland steeg in september naar 4,1 procent, het hoogste niveau sinds eind 1993. Overigens kunnen hogere lonen de inflatie juist nog weer verder aanjagen omdat bedrijven die loonkosten gaan doorberekenen in de verkoopprijzen. Daarom zijn loonontwikkelingen ook van belang voor het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Ook in België worden de Duitse loonontwikkelingen scherp in de gaten gehouden. Want voor de Belgische loonnorm wordt telkens rekening gehouden hoe de lonen in onze buurlanden - als belangrijkste handelspartners - evolueren. De dienstensector is één van de grootste van het land.