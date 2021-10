Icing is nieuwste datingtrend, maar aangenaam is het niet

In de wereld van het (online) daten zijn de voorbije jaren al heel wat termen de revue gepasseerd om onaangenaam gedrag in kaart te brengen. Icing is de nieuwste in die categorie. Het houdt in dat je jouw vlam even ‘bevriest’. Net als ghosting – waarbij iemand van de ene dag op de andere blijvend wordt genegeerd, maar dan slechts tijdelijk.

Icing komt voor wanneer je druk aan het daten bent met een potentiële partner, maar een van beiden zich plots – al dan niet met een vage uitleg – terugtrekt. Die persoon steekt de ander dan als het ware in de diepvries. Niet voorgoed, want als de bevriezende partij in kwestie zin heeft om de boel weer te ontdooien, verschijnt hij of zij weer in je leven en liggen alle wegen naar een toekomst samen weer open.

Kortom: je wordt aan het lijntje gehouden. Een mogelijke reden is dat je date nog andere romantische opties aan het bekijken is en tijdens die ontdekkingstocht enkele andere lopende verhalen on hold wil zetten. Op een dieper niveau bekeken, kan een icer ook gewoon bang zijn voor intimiteit. Als je de opbouw van een romance ‘bevriest’, leidt het immers zelden tot een relatie. Wie bang is voor intimiteit slaagt er dus in om mensen zo op afstand te houden.

Wat te doen?Volgens experts is het een goed idee om je date aan te spreken over dit gedrag, maar zaak om niet in de situatie te blijven hangen als er niets verandert. Het is immers schadelijk voor iemands eigenwaarde om je niet de eerste keus te voelen.