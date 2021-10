De terugkeer van Alpe d’Huez, een start in België en tijdrit op voorlaatste dag: dit is het parcours van de Tour

Een Grand Départ in Denemarken, aankomsten op La Super Planche des Belles Filles en Alpe d’Huez, één startplaats in België en een volwaardige vrouweneditie. De Tour de France belooft in 2022 opnieuw spektakel op te leveren.

De Tour de France editie 2022 start op vrijdag 1 juli met een tijdrit van 13 kilometer doorheen Kopenhagen. De Deense stad is het epicentrum van de Grand Départ dit jaar. Na twee ritten doorheen Denemarken krijgt het peloton op maandag al een rustdag voorgeschoteld om de oversteek te maken naar het Noord-Franse Rijsel. Op dinsdag – rit 4 – hervat de karavaan dan in Duinkerke, dicht bij de Belgische grens. Met Binche kent de zesde rit een Belgische startplaats. Daags voordien staat er een stevige rit met bijna 20 kilometer aan kasseien op het programma.

Zes aankomsten bergop

Op zaterdag 8 juli moeten de klimgeiten zich een eerste keer echt tonen met een rit met aankomst op La Super Planche des Belles Filles. Na een tweede rustdag in Morzine op maandag 11 juli trekt de karavaan in de tweede week van de Tour naar de Alpen met o.m. ritten met aankomst op de Col du Granon en daags nadien op de legendarische Alpe d’Huez. Week drie staat in het teken van de Pyreneeën waar de Tour aankomsten kent in klimoorden Peyragudes en Hautacam. In totaal kent deze editie van de Tour zes aankomsten bergop. Daags voor de traditionele afsluiter op de Champs-Elysées krijgt het peloton een tweede tijdrit van zo’n 40 kilometer voorgeschoteld die het klassement eventueel nog overhoop kan gooien.

Geraint Thomas won in 2018 in het geel op . — © BELGA

Ook de vrouwen krijgen in 2022 nog eens een volwaardige Ronde van Frankrijk voorgeschoteld. Zij openen hun Tour op 24 juli – wanneer de mannen de slotetappe rijden – op de Champs-Elysées en sluiten een week later af met een knaller op La Super Planche des Belles Filles. Het is voor het sinds La Grande Boucle Féminine in 2009 dat de vrouwen nog eens een volwaardige, meerdaagse Ronde van Frankrijk mogen rijden.

Het volledige rittenschema bij de mannen

Vrijdag 1 juli: Kopenhagen – Kopenhagen (tijdrit van 13 km)

Zaterdag 2 juli: Roskilde – Nyborg (199 km)

Zondag 3 juli: Vejle – Sønderborg (182 km)

Maandag 4 juli: eerste rustdag en transfer naar Rijsel

Dinsdag 5 juli: Duinkerke – Calais (172 km)

Woensdag 6 juli: Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut (155 km)

Donderdag 7 juli: Binche – Longwy (220 km)

Vrijdag 8 juli: Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles (176 km)

Zaterdag 9 juli: Dole – Lausanne (184 km)

Zondag 10 juli: Aigle – Châtel Les Portes du Soleil (183 km)

Maandag 11 juli: tweede rustdag in Morzine Les Portes du Soleil

Dinsdag 12 juli: Morzine Les Portes du Soleil – Megève (148 km)

Woensdag 13 juli: Albertville – Col du Granon (149 km)

Donderdag 14 juli: Briançon – Alpe d’Huez (166 km)

Vrijdag 15 juli: Bourg d’Oisans – Saint-Étienne (193 km)

Zaterdag 16 juli: Saint-Étienne – Mende (195 km)

Zondag 17 juli: Rodez – Carcassonne (200 km)

Maandag 18 juli: derde rustdag in Carcassonne

Dinsdag 19 juli: Carcassonne – Foix (179 km)

Woensdag 20 juli: Saint-Gaudens – Peyragudes (130 km)

Donderdag 21 juli: Lourdes – Hautacam (143 km)

Vrijdag 22 juli: Castelnau-Magnoac – Cahors (189 km)

Zaterdag 23 juli: Lacapelle-Marival – Rocamadour (tijdrit van 40 km)

Zondag 24 juli: Parijs La Défense Arena – Parijs Champs Elysées (112 km)

Totaal 3328 km

Marion Rousse zal de Tour voor vrouwen in goede banen leiden. — © REUTERS

Het volledige rittenschema bij de vrouwen

Zondag 24 juli: Parijs Tour Eiffel – Parijs Champs-Elysées (82 km)

Maandag 25 juli: Meaux – Provins (135 km)

Dinsdag 26 juli: Reims – Épernay (133 km)

Woensdag 27 juli: Troyes – Bar-sur-Aube (126 km)

Donderdag 28 juli: Bar-Le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

Vrijdag 29 juli: Saint-Dié-Des-Vosges – Rosheim (128 km)

Zaterdag 30 juli: Sélestat – Le Markstein (127 km)

Zondag 31 juli: Lure – La Super Planche des Belles Filles (123 km)

Totale afstand: 1029 km