Lichaam van vrouw (77) onthoofd teruggevonden in zuiden van Frankrijk

Het lichaam van een 77-jarige vrouw is woensdagavond onthoofd teruggevonden in haar huis in de Zuid-Franse kustplaats Agde. Een politiebron zegt dat terrorisme op dit moment wordt uitgesloten door de aanklager.

Agenten gingen woensdagavond rond 22 uur langs bij het huis van de vrouw, nadat haar zoon de politie had ingeschakeld omdat hij niets van haar had gehoord. Ze belden normaal gesproken elke dag. De zoon had ook toegang tot videobeelden in het huis en hij zei dat hij bezorgd was omdat hij een schaduw op de grond zag..

Een politiebron zegt dat het hoofd van de vrouw op een tafel naast het lichaam lag. Er zouden geen tekenen van inbraak zijn. Het hek van het huis was dicht, de voordeur zat niet op slot.

De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en zegt dat er nu nog weinig bekend is over de zaak.