Daar groeit weer een hololool

En dat is het geval voor het typische dorpsfeest van Zonhoven. Hololool is de plaatselijke benaming voor het ‘Sint Maartenvuur’. In Zonhoven wordt dat traditioneel nogal uitbundig gevierd, met het grootste vuur van Limburg. Het wordt op 10 november aangestoken in het gemeentelijk park ‘Den Dijk’. De opbouw van de grote houtstapel is deze week al begonnen. Op 10 november trekt om 18.30 uur eerst een fakkeltocht door het dorp uit. Om 19.00 uur wordt het vreugdevuur dan aangestoken. Optredens zijn er vervolgens van Nerveus (om 19.30 uur), van Fons en die van Ons (22.00 uur) en Supershake (0.30 uur). Omstreeks 21.45 uur knalt er een vuurwerk over het terrein. In een tweede tent voorzien de organisatoren kinderanimatie en vanaf 21.30 uur een fuif. TR

Het volledige programma vind je op www.hololool.net