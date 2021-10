Bali laat opnieuw internationale vluchten toe, maar nog geen stormloop

Bezoekers uit negentien landen zijn opnieuw welkom, waaronder China, India, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en een aantal landen uit West-Europa en de Golfregio. Mogelijke toeristen kunnen dus weer als vanouds een toeristenvisum voor Indonesië aanvragen. België behoort niet tot die negentien landen.

Desondanks zijn de regels voor bezoekers erg streng. Naast de strenge visumvoorwaarden, moeten reizigers ook volledig gevaccineerd zijn en moeten ze bij aankomst vijf dagen in quarantaine gaan. Een grote stormloop is het dan ook nog niet op dit moment.

“We zijn klaar en wachten op internationale vluchten. Maar tot nu toe zijn er nog geen aankomende vluchten gepland”, aldus luchthavenwoordvoerder Taufan Yudhistira, die hoopt vanaf november wel opnieuw meer toeristen te ontvangen.

Indonesië is zwaar getroffen door de Covid-pandemie, met een piek van meer dan 56.000 dagelijkse besmettingen in juli, als gevolg van de besmettelijke deltavariant. De regering had in de zwaarst getroffen gebieden strikte beperkingen opgelegd, maar de epidemie lijkt de jongste tijd af te zwakken. Op het eiland Bali is intussen ook meer dan 80 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar gevaccineerd.