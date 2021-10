Drie bestuurders zonder gordel bij controles in Maaseik en Dilsen-Stokkem

Politie Maasland heeft woensdag een verkeersactie gehouden in de zone. Van de zestig gecontroleerde bestuurders had niemand te veel gedronken. Een van de gecontroleerden reed onder invloed van cannabis en amfetamines. Bij snelheidsmetingen reden drie bestuurders veel te snel. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Er waren nog boetes voor vervallen keuring, rijden zonder gordel (3 overtredingen), rijden met gsm in de hand, parkeren op het trottoir (2) en de gekozen strook niet volgen. maw