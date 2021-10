Simona Bussé en Marc Carbone met hun twee spruiten in het culinair atelier dat ze aan de Vogelzangstraat in Boxbergheide uitbaten. — © Chris Nelis

GENK

In Boxbergheide kan u voortaan in een hele rits aan formules genieten van gerechten uit maar liefst 53 verschillende landen. In elk van die landen hebben Simona Bussé (33) en Marc Carbone (39) kookworkshops gevolgd waarvan ze het resultaat nu delen met hun gasten.