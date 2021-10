Verdachte van aanval met pijl en boog in Noorwegen had zich bekeerd tot islam

De verdachte van de aanval met pijl en boog woensdagavond in Kongsberg, in het zuiden van Noorwegen, had zich bekeerd tot de islam. Dat heeft de politie donderdag laten weten.

De 37-jarige Deense man was eerder al op de radar van de politie gekomen omdat gevreesd werd voor radicalisering. Er waren aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was, aldus de politie.

Bij de aanval in het centrum van Kongsberg kwamen vijf mensen om het leven. Twee anderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 50 en de 70 jaar. Het gaat om vier vrouwen en één man.

Bij zijn vlucht voor de politie beschoot hij ook de agenten met pijlen. Volgens een politiewoordvoerder werden alle slachtoffers mogelijk pas gedood na aankomst van de politie.

Het motief van de dader is onduidelijk. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten. De vermoedelijke dader heeft zich bereid verklaard om met de politie samen te werken.

De openbaar aanklager had eerder al laten weten dat de man de daden heeft toegegeven. Hij kwam al meerdere keren in contact met de Noorse gezondheidsdiensten. Of de man wegens psychische problemen in behandeling was, is niet duidelijk. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.