Om van je stoel te vallen: publiek gaat uit z’n dak voor “meest complete padelrally ooit”

De hype rond padel is in ons land misschien een beetje gaan liggen, maar de sport blijft zich internationaal ontwikkelen. Zo stond deze maand de Estrella Damm Menorca Open op het programma. Daarbij zorgde ene Francesco ‘Paquito’ Navarro voor een wonderbaarlijk punt. De 32-jarige Spanjaard rondde een rally die werkelijk àlles had af met een acrobatische smash.