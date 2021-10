Dierenbeul treft woedende Giro-winnaar Egan Bernal: “Yako stierf in de armen van mijn broer”

Bernal schreef de woede van zich af op Instagram. Daarbij liet hij weten dat Yako pas een jaar geleden geadopteerd was door zijn broer.

“Yako werd al snel een belangrijk deel van onze familie”, aldus de Colombiaan van INEOS. “Een opstandig kind, dat alles kapotmaakte en nooit stilzat. Maar hij was onze Yako. Soms irritant, maar hij was er ter gezelschap van mama. Hij liet zich altijd voelen en probeerde ons gezin te beschermen. Gisteren overleed Yako ten gevolge van een vergiftiging. Samen met een andere hond stierf hij in de armen van mijn broer. De onmacht was groot, want we konden niets meer doen, het was te laat. Ik begrijp niet hoe iemand hiertoe in staat is. Een dier zo laten lijden. Het is niet eerlijk! Niemand heeft het recht om het leven van een onschuldig wezen op deze manier te beëindigen.”

De 24-jarige Bernal won twee jaar geleden de Tour de France, maar kreeg daarna last van rugproblemen. Het leidde tot een opgave in de Tour van 2020, maar de Colombiaan kwam dit seizoen terug met de eindzege in de Ronde van Italië. Dit jaar werd hij ook zesde in de Vuelta, derde in de Strade Bianche en vierde in Tirreno-Adriatico.