Vrouwen getuigen nu zelf op proces-De Pauw: “Had ik hem een pets moeten verkopen zoals iedereen zei?”

LIVE. Volg hier de tweede dag op het proces-De Pauw

“Ik was nog niet zo volwassen, nog niet bij machte om het juiste te zeggen”, aldus Maaike Cafmeyer. “Zelf zij die vinden dat ze het juiste zeggen, zeggen niet het juiste. Dus wat je ook doet - zeg je nee, zeg je ja, zeg je misschien - het is nooit juist. Nooit. En dat brengt ons in een positie die je kunt vergelijken met langzaam gewurgd worden door een slang. Alsof de adem uit je lichaam gaat en je niet meer kunt zeggen wat je echt voelt. Nog steeds. En dat vind ik juist zo erg. (Stem breekt) Bart toch, hoe is dat nu toch mogelijk? Want natuurlijk heb ik Bart graag gezien. En nog altijd. Maar je hebt gehoopt dat ik nooit iets zo zeggen, nooit de moed daartoe zou vinden. En ik vind ze ook bijna niet. Ik begrijp niet waarom je al die vrouwen in zo een verschrikkelijke positie hebt gebracht. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, daarom heb ik nooit iets durven te zeggen.”

Ook actrice Lize Feryn nam het woord. “In mijn allereerste gesprek met Bart ging het al over de meest intieme dingen van mijn leven. Niet over vorige relaties, maar vorige bedpartners. Dingen waarvan ik niet eens wist dat andere mensen ze wisten, laat staan Bart De Pauw. En als het dan gaat over mijn tepeltjes, over gaan we poepen? over zullen we een affaire beginnen? over het feit dat ik zijn favoriete onenightstand ben... Ik heb me de voorbije jaren geschaamd. Me schuldig gevoeld, naar mezelf gekeken. Heb ik iets fout gedaan? Was het wel een goed idee om met humor te antwoorden? Had ik anders kunnen reageren? Had ik hem mogen feliciteren met zijn prijs? Had ik hem een pets moeten verkopen zoals iedereen zei? Daarom hoop ik dat hij nu ook eens naar zichzelf heeft gekeken, daar zou ik al heel blij mee zijn. Dat hij zich ook gewoon eens heeft geschaamd.”

Ex-stagiaire Helena De Craemer verwoordde het zo: “Ik heb me in die periode in elke bocht gewrongen om te kunnen omgaan met het gedrag van Bart De Pauw. Ik heb me zo slecht en schuldig gevoeld omdat ik geen manier vond om met de tsunami (aan berichten, red.) om te gaan. Ik was heel jong en helemaal alleen. Hij heeft zich opgeworpen als mijn mentor, maar hij heeft me belast met iets waarvan ik me nog altijd afvraag waarom ik het heb moeten ondergaan. Ik begrijp niet waarom je dit doet met een jonge stagiaire en dan zegt: het was maar een grapje. Ik heb mijn best gedaan, empathisch geweest. Ik ben leergierig, daar heeft meneer De Pauw misbruik van gemaakt. Hij heeft me geraakt in het diepste van mijn persoon en de schuld bij mij gelegd. Ik hoop dat duidelijk wordt dat zijn gedrag schadelijk is, zodat ik kan stoppen met me schuldig te voelen.”

Actrice Ella-June Henrard: “Als ik de hele nacht berichten krijg over hoe hot ik ben in mijn rokje, dan is het dat rokje dat hij gekozen heeft. Vernederend. Het geeft me een gevoel van onmacht, zodat ik mijn beroep niet kan uitoefenen zoals zou moeten. Het doet me erg onzeker voelen.”

Tot slot richtte ook Dymphne Poppe, voormalig stagiaire bij De Pauws productiehuis Koeken Troef!, zich tot de beschuldigde. “Ik had toen als jonge vrouw het gevoel dat ik twee jobs moest doen: de ene was om te antwoorden op de honderden berichten van Bart, de andere proberen mijn werk goed te doen. Hij heeft me heel onzeker gemaakt en gezorgd dat ik me geïsoleerd en alleen voelde. Ik heb nog altijd last van schuldgevoelens en schaamte. Ik denk dat Bart die angsten goed kent, ook al gaat hij me afschilderen als een leugenaar. Het was goed om te horen toen de advocaten en de procureur me vertelden dat mijn schuldgevoelens onterecht waren.”