2 miljoen euro steun voor uitbouw aanbod nachttreinen

Gilkinet wil van ons land een hub voor nachttreinen maken. Een belangrijke hinderpaal voor de heropleving van nachttreinen, is de investering die daarbij komt kijken, in afwachting van de uitbouw van een trouw reizigersaantal. De 2 miljoen euro moet daarbij een duw in de rug zijn.

Georges Gilkinet. — © BELGA

De groene minister pleit er intussen bij de Europese Commissie voor de regels voor staatssteun te versoepelen, ook voor internationale treinen en nachttreinen. “Europa heeft mooie ambities in de Green Deal, en die ambitie moet nu vertaald worden in concrete acties. Daarom moet er dringend een eind komen aan de oneerlijke concurrentie tussen internationale treinen en vliegtuigen, zeker voor heel korte afstanden”, luidt het.

De steun voor de nachttrein moet mee helpen de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Zoals bekend mikt de regering tegen 2030 op een daling van die uitstoot met 55 procent, om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Mobiliteit is in ons land verantwoordelijk voor een derde van de broeikasgasuitstoot.