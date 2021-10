Diamant van Club Brugge scoort echte spitsengoal, maar Alphonso Davies steelt de show met waanzinnige sprint

Canada heeft een uitstekende zaak gedaan met oog op kwalificatie voor het komende WK in Qatar. Jonathan David en zijn landgenoten waren vannacht met 4-1 te sterk voor Panama.

De gewezen topper van AA Gent legde dik tien minuten voor tijd de eindstand vast in Ontario. De Canadezen waren op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Anderlecht-verdediger Michael Amir Murillo. Daarna deden Alphonso Davies (Bayern) en Tajon Buchanan (New England Revolution, gehuurd van Club Brugge) de netten trillen voor Canada.

Vooral de goal van Davies was opmerkelijk. Het ‘brommerke’ van Bayern haalde een verloren bal terug dankzij een bizar snelle sprint en werkte vervolgens fijntjes af.

De andere doelpunten:

Canada wipt dankzij de driepunter over Panama naar de derde plaats in de stand. Cruciaal, want de eerste drie plaatsen zich voor het WK. Dat zijn na zes wedstrijden voorlopig Mexico (14), Amerika (11) en Canada (10). Panama telt 8 punten en Costa Rica 6 punten. Daarna volgen nog Jamaica (5), El Salvador (5) en Honduras (3).