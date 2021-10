Victoria Azarenka en Jelena Ostapenko naar halve finales op Indian Wells

De 32-jarige Wit-Russin versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 24) in twee sets (6-4, 6-2) en is nu slechts twee overwinningen verwijderd van een derde eindoverwinning in de Californische woestijn, na haar triomfen in 2012 en 2016.

Azarenka, die twee grandslamtitels won, beide op de Australian Open (2012 en 2013), zal Jelena Ostapenka (WTA 29) ontmoeten voor een plaats in de finale. De 24-jarige Letse, winnares van Roland Garros in 2017, versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 44) na een strijd van 2 uur en 15 minuten in drie sets (6-4, 4-6, 6-3).

In de laatste twee kwartfinales staat de Tunesische Ons Jabeur (WTA 14) tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 20). De Duitse Angelique Kerber (WTA 15) kijkt de Spaanse Paula Badosa (WTA 27) in de ogen.