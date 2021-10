“Arbeidsmarkt hersteld van coronacrisis”

De arbeidsmarkt is hersteld van de coronacrisis. Dat leidt ook HR-dienstverlener Acerta af uit cijfers over het aantal nieuwe contracten van onbepaalde duur in ons land. Dat zit weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Acerta baseert zich op gegevens van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, zowel kmo’s als grote bedrijven. Wat blijkt? Tussen januari en augustus tekenden werknemers en werkgevers 1,7 procent meer nieuwe arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur dan in dezelfde periode 2019, dus voor de coronacrisis. Augustus kende zelfs een plus van 26 procent.

De instroomcijfers vormen een barometer voor de arbeidsmarkt, klinkt het bij Acerta. “Dat de jobmobiliteit voor het eerst dit jaar opnieuw even hoog is als in 2019, toont dat de arbeidsmarkt hersteld is van de coronacrisis.”

Een uitzondering vormt Brussel. Daar blijven de cijfers onder het niveau van 2019. Het aantal nieuwe contracten ligt er nog 5,9 procent onder de cijfers van voor de coronacrisis.

Nog uit de cijfers blijkt dat vooral in kleinere kmo’s meer nieuwe arbeidscontracten werden getekend. Wellicht gaat het om een inhaalbeweging, omdat kleinere bedrijven een eerste aanwerving in 2020 hebben uitgesteld wegens de coronacrisis.